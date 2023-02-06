У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

У низці регіонів керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"У низці регіонів – прикордонних і прифронтових – призначаємо керівників з військовим досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно у захисті від існуючих загроз. Про кожне таке рішення інформуватиму", - сказав він.

Загалом, сказав президент, "слід зазначити, що ми поєднуватимемо отриманий нашими людьми досвід захисту України – військовий досвід – з конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі".