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21:58 06.02.2023

У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

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У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

У низці регіонів керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"У низці регіонів – прикордонних і прифронтових – призначаємо керівників з військовим досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно у захисті від існуючих загроз. Про кожне таке рішення інформуватиму", - сказав він.

Загалом, сказав президент, "слід зазначити, що ми поєднуватимемо отриманий нашими людьми досвід захисту України – військовий досвід – з конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі".

 

 

Теги: #керівники #прифронтова_зона

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