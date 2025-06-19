Інтерфакс-Україна
Події
13:31 19.06.2025

Вчителі з прифронтових областей без навантаження зможуть проходити навчання й отримувати середню зарплату

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Вчителі з прифронтових областей без навантаження зможуть проходити навчання й отримувати середню зарплату
Фото: https://www.freepik.com/

Вчителі з прифронтових областей, які можуть залишитися без навантаження, зможуть проходити навчання й отримувати середню заробітну плату в межах кадрового резерву, повідомляє Міністерство освіти і науки України. 

"Щоб забезпечити плавний перехід до змін (оновлених особливостей дистанційного навчання в умовах воєнного стану - ІФ-У), МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що це стосуватиметься вчителів із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

У відомстві повідомили, що зміни до постанови про кадровий резерв Кабінет міністрів затвердить найближчим часом.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2023 року Кабінет міністрів затвердив порядки створення кадрових резервів співробітників сфери освіти для роботи на деокупованих територіях, згідно якого відповідний кадровий резерв формується з використанням засобів програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ), який адмініструється державною науковою установою "Інститут освітньої аналітики", що належить до сфери управління Міносвіти.

У березні 2025 року у відповіді Інституту на запит агентства "Інтерфакс-Україна" відзначалося, що з метою розробки механізму формування кадрового резерву педагогічних працівників, Інститутом у грудні 2023 року було забезпечено модернізацію АІКОМ в частині створення відповідного функціоналу. В то й же час, в Інституті підкреслили, що питання ініціації впровадження продукту в експлуатацію належить до компетенції Міносвіти. "Станом на початок 2025 року на запит МОН Інститут опрацьовує можливість адаптацію функціоналу відповідного модуля до потенційних нормативних змін до порядку формування кадрового педагогічного резерву для роботи на деокупованих територіях", - йшлося у відповіді.

Теги: #прифронтова_зона #зарплати #вчителі

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