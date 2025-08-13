Кабмін в середу планує ухвалити пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - премʼєр

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала ухвалення Кабінетом міністром України низки рішень для підтримки прифронтових регіонів, зокрема, освіти, медицини та бізнесу.

"Сьогодні на засіданні уряду плануємо ухвалити перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Зосереджуємося на безпеці, житлі, пільгах, освіті, медицині та підтримці бізнесу", - написала Свириденко в Телеграм в середу.