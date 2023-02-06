Події

21:52 06.02.2023

Україна протидіє спробам оточити Бахмут

1 хв читати
Україна протидіє спробам оточити Бахмут

Сили оборони України протидіють спробам Росії оточити Бахмут, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Провів чергове засідання Ставки – багато питань. Ключове – наші дії на передовій. У Донецькій області та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто та зламати там нашу оборону. Протидіємо. І я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію!" – сказав Зеленський.

За його словами, на Ставці також було обговорено, зокрема, питання забезпечення боєприпасами. "Артилерія – це один із ключових факторів", - сказав президент.

 

 

Теги: #оточення #бахмут #протидія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 04.02.2023
Російські окупанти кинули всі сили на прорив оборони Бахмута, однак не досягли успіху

Російські окупанти кинули всі сили на прорив оборони Бахмута, однак не досягли успіху

16:10 03.02.2023
Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський

Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський

14:12 03.02.2023
Біля Бахмуту збито Су-25 окупантів

Біля Бахмуту збито Су-25 окупантів

17:07 01.02.2023
У Бахмуті залишається близько 200 дітей, евакуація триває – Нацполіція

У Бахмуті залишається близько 200 дітей, евакуація триває – Нацполіція

15:56 31.01.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Бахмуту у вівторок загинула дитина та чоловік, іще п'ятеро цивільних поранені

Унаслідок ворожого обстрілу Бахмуту у вівторок загинула дитина та чоловік, іще п'ятеро цивільних поранені

12:56 31.01.2023
За добу в районі Бахмута сталося 42 бойових зіткнення, 277 окупантів знищені - речник Східного угруповання ЗСУ

За добу в районі Бахмута сталося 42 бойових зіткнення, 277 окупантів знищені - речник Східного угруповання ЗСУ

20:54 29.01.2023
Ворог, попри втрати, зберігає інтенсивність атак під Бахмутом

Ворог, попри втрати, зберігає інтенсивність атак під Бахмутом

16:33 25.01.2023
Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

07:42 25.01.2023
У вівторок поблизу Бахмута нацгвардійці збили російський СУ-25

У вівторок поблизу Бахмута нацгвардійці збили російський СУ-25

22:07 14.01.2023
По Соледару та околицях міста ворог за добу завдав 83 удари

По Соледару та околицях міста ворог за добу завдав 83 удари

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

Суд збільшив суму застави як альтернативи арешту для начальника департаменту Міноборони

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Мішель запросив Зеленського особисто взяти участь у саміті ЄС

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

"Укренерго" підвищила Дніпропетровщині ліміт споживання е/е на вівторок на 20%

Клименко: Після авіакатастрофи у Броварах у МВС повністю переглянуто систему безпеки

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

В Україні ніхто з військовослужбовців британських збройних сил не загинув

Клименко: "Гвардія наступу" готується не до оборони, а до звільнення наших територій

Суд збільшив суму застави як альтернативи арешту для начальника департаменту Міноборони

Спецтрибунал може бути створений на підставі міжнародної угоди чи угоди ООН та України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА