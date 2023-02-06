Україна протидіє спробам оточити Бахмут

Сили оборони України протидіють спробам Росії оточити Бахмут, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Провів чергове засідання Ставки – багато питань. Ключове – наші дії на передовій. У Донецькій області та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто та зламати там нашу оборону. Протидіємо. І я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію!" – сказав Зеленський.

За його словами, на Ставці також було обговорено, зокрема, питання забезпечення боєприпасами. "Артилерія – це один із ключових факторів", - сказав президент.