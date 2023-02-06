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20:35 06.02.2023

Суд збільшив суму застави як альтернативи арешту для начальника департаменту Міноборони

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Суд збільшив суму застави як альтернативи арешту для начальника департаменту Міноборони

Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та збільшив суму застави як альтернативи тримання під вартою начальнику департаменту державних закупівель Міністерства оборони України до 40 млн грн, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Стосовно багатьох уже звільнених чиновників висунуто підозри та обрано запобіжні заходи. Це, зокрема, стосується заступника міністра оборони та керівника департаменту", - сказав Костін в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

Він уточнив, що стосовно заступника міністра оборони обрано запобіжний захід з альтернативою застави в понад 400 млн грн.

"Стосовно керівника департаменту також було обрано арешт, але сума застави була такою, яка не влаштовує наших прокурорів, тому вони оскаржили це рішення суду, і сьогодні апеляційний суд (апеляційна палата Вищого антикорупційного суду – ІФ-У) погодився з позицією прокурорів, залишивши арешт і збільшивши заставу до 40 млн грн", - повідомив генпрокурор.

Він підсумував: "За тими людьми, стосовно яких є дані щодо можливого порушення закону… ми працюватимемо далі. Де підтвердяться факти, будуть докази, що діяльність цього чиновника не просто була неефективною, а мало місце саме порушення закону, звісно, будуть підозри, будуть обвинувачення і будуть судові вироки".

Теги: #генпрокурор #міноборони #арешти

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