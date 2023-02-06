Взято під варту "народного дружинника" з Козачої Лопані, який допомагав окупантам виявляти та затримувати колишніх українських військових

Управління СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури затримало 32-річного мешканця смт Козача Лопань, який під час окупації селища був активним учасником "народної дружини".

"Він добровільно вступив до лав так званої "народної дружини смт Козача Лопань". Поплічник окупантів виявляв і затримував колишніх військовослужбовців ЗСУ та патріотично налаштованих громадян. Також чоловік активно закликав місцевих жителів вступати в "дружину", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, за даними слідства, фігурант незаконно заволодів автомобілем ВАЗ 2121 і в серпні минулого року добровільно передав його представникам незаконних правоохоронних органів, які діяли у складі окупаційної адміністрації Козачої Лопані.

Як уточнив прессекретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, після деокупації селища фігурант намагався сховатись від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали. Під час обшуку у нього було вилучено значну суму коштів, ймовірно отриману злочинним шляхом. Наразі правоохоронці встановлюють джерело надходження грошей.

Затриманому повідомили про підозру у допомозі державі-агресору (ч.1 ст.111-2 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.