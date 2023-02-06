Події

19:23 06.02.2023

На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

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На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

Двоє мотоциклістів підірвалися на невстановленому вибухонебезпечному предметі біля с. Вербівка Ізюмського району Харківської області у понеділок, 6 лютого, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, 44-річний чоловік, на жаль, загинув. Його 31-річний товариш дістав поранення і був госпіталізований у середньому стані. Наразі медики надають йому допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #жертви #міна #харківська_область

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