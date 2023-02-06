На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

На Київщині вже відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених унаслідок російської збройної агресії. Ще майже 3,7 тис. об'єктів відновлено частково, проте забезпечено життєдіяльність, повідомив заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко.

"Незважаючи на складні погодні умови, ми крок за кроком продовжуємо відбудовувати наш регіон. Протягом 2023 року плануємо завершити поточні ремонти на Київщині. Також в області є понад 4000 об’єктів житлового фонду, що потребують капітальних ремонтів. Зараз активно готуємося до початку відновлення таких об’єктів. Попри постійний ракетний терор країни-агресора не зупиняємося ні на мить", - зазначив Бойко, слова якого наводяться у повідомленні, розміщеному на сайті Київської ОВА в понеділок.

За даними Київської ОВА, в регіоні триває робота з відновлення об'єктів, пошкоджених унаслідок воєнних дій. Зокрема, вже завершено ремонт 5450 приватних домогосподарств і багатоквартирних будинків. Також частково відновлено понад 3300 об'єктів житлового фонду.

Зокрема, виконано роботи з відновлення 156 закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Ще 22 такі об'єкти відремонтовано частково. Також протягом усього періоду відновлено 86 закладів охорони здоров'я, які були пошкоджені внаслідок ведення бойових дій.

Нагадаємо, що ремонтні роботи виконуються за кошти, виділені з резервного фонду державного та місцевих бюджетів. Також за сприяння міжнародних партнерів, організацій і фондів відновлюються об'єкти на всій території області.