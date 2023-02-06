В Одесу вже привезли 82 генератори

Усі 82 генератори, відправлені до Одеси для ліквідації наслідків технологічної аварії на об'єктах енергетики, вже доставлені до міста, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних подій, яке відбулося 6 лютого під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомляється на урядовому порталі в понеділок, Комісія розглянула впровадження комплексу заходів щодо безперебійного функціонування критичної інфраструктури та забезпечення першочергових потреб населення.

Минулого тижня сталася масштабна технологічна аварія на одній із підстанцій, яка постачала електрикою півмільйона людей в Одеському районі. Ми оперативно оформили необхідні доручення для вирішення проблеми. Вдалося повністю заживити критичну інфраструктуру та частково повернути світло людям. Зараз мають зробити наступні кроки, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - зазначив Шмигаль.

Як повідомили у Міненерго, за минулу ніч вдалося збільшити тривалість подачі світла людям, проте через початок робочого тижня збільшилося споживання. Енергетики цілодобово ведуть ремонтні роботи на підстанції, що зазнала аварії.

За даними Одеської обласної військової адміністрації, всі котельні централізованого опалення вже заживлені та забезпечують теплом 90% мешканців. Інші 10% - це локальні котельні, що працюють від подачі електроенергії. В обладміністрації наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Об'єкти водопостачання функціонують, зокрема, за допомогою генераторів.

Шмигаль доручив завезти додаткові генератори до Одеської області до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Також уряд на найближчому засіданні опрацює питання щодо виділення коштів для Одеської обладміністрації на закупівлю запасів пального для генераторів.