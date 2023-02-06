Київ отримав від партнерів ще 4 потужних генератори для потреб військових та столичних котелень - Кличко

Київ отримав 4 потужних генератори від благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України" для зміцнення теплоенергетичного комплексу столиці. Один з генераторів місто передало для потреб захисників. Про це повідомив мер Києва Вітаілй Кличко, інформує сайт КМДА.

"Три із отриманих від фонду генераторів ми вже передали КП "Київтеплоенерго". Їх встановили в Голосіївському районі. А один генератор сьогодні передаємо у військову частину. Загальна вартість цих генераторів – близько 400 тисяч євро", - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що котельні, яким передали три генератори потужністю 400 кВт від благодійного фонду, обслуговують понад сто будівель. Із них 70 – це житлові будинки, два дитячих садки та школа.

Командир 101-ї окремої бригади Сергій Чернецький подякував меру столиці Віталію Кличку та благодійному фонду "Міжнародна асоціація підтримки України" за допомогу військовим у цей складний час.

В КМДА нагадують, що загалом Київ вже отримав від міжнародних партнерів кілька сотень генераторів різної потужності. Ними оснащені понад 60 котельних міста. Закуповує Київ і мобільні котельні. Нещодавно придбали 12 таких пересувних котелень, які отримало комунальне підприємство "Київтеплоенерго". У процесі виробництва ще понад 10 мобільних котелень для столиці. У випадку відсутності теплопостачання вони можуть бути оперативно розміщені у закладах соціальної сфери – лікарнях, школах, дитсадках.