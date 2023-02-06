На Ставці верховного головнокомандувача обговорили забезпечення оборони Бахмута й кандидатури військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому керівництво Збройних сил та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

Як повідомляється на сайті глави держави, особливу увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням та боєприпасами. Також було заслухано інформацію від розвідки про можливі дії ворога найближчим часом.

Крім того, учасники засідання розглянули питання про кандидатури для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ і оперативних напрямків. У засіданні також узяли участь урядовці, керівники силових відомств і правоохоронних органів.