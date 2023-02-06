Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Російські окупанти продовжують розвідувальні дії на півдні України, проте серйозних змін у ситуації, що склалася в регіоні, не спостерігається, заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Коментуючи публікацію Financial Times про можливий початок російського наступу протягом 10 днів, вона наголосила, що РФ накопичила потужне угруповання на півдні ще до повідомлень про можливу спробу наступу.

"Критичних змін не відбувається, але ми пам'ятаємо, що перебуваємо в умовах гібридної війни, і будь-які інформаційні повідомлення, особливо такі, що можуть викликати резонанс у суспільстві, також можуть бути певною зброєю. Тому, усвідомлюючи, що основні зусилля ворога цілком імовірно будуть сконцентровані саме на східному напрямку, ми розуміємо, що південь залишається в пріоритеті ворога. І досить потужні сили ще до цього наступу були накопичені на нашому напрямку. Ми бачимо, що продовжується і розвідка, і аеророзвідка, зокрема з використанням човнів, які вони віджали у місцевого населення. Вони продовжують потроху диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра і, намагаючись там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери і дві ДРГ за цю ніч", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

Водночас вона уточнила, що інтенсивність ворожої розвідки не зростає, зокрема через складні погодні умови.

"Вона (розвідка - ІФ-У) не така інтенсивна, тому що на нашому боці навіть Нептун, і це не лише вогнева установка, а й бог морів. Тому що шторм дуже потужний, південні регіони давно вже не чули такого, аж п’ять-шість балів - для Чорного моря це дуже потужно. Вітер поривчастий, дуже сильний, тому використання надводних способів, наприклад, для ДРГ дуже критично, і в тому числі за підтримки нашої артилерії виявляється навіть летальним", - наголосила Гуменюк.