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12:40 06.02.2023

Україна наполягає на виключенні "Росатому" зі всіх міжурядових угод – Єрмак

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Україна наполягає на виключенні "Росатому" зі всіх міжурядових угод – Єрмак

Україна наполягає на виключенні державної корпорації РФ з атомної енергії "Росатом" з усіх міжурядових угод з іншими країнами та організаціями, зокрема з Глобального договору ООН, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, запуск санкцій проти російської атомної галузі було закладено ще у листопаді 2022 року документом міжнародної групи щодо санкцій проти Росії Єрмака-Макфола.

Так, наголосив він, завдяки постійній роботі з партнерами Європаламент проголосував за відмову від російського уранового пального.

"Далі мають бути санкції проти "Росатому". Україна їх запровадила", - написав Єрмак у телеграмі.

Зокрема, за його словами, необхідно виключити "Росатом" із усіх міжурядових угод та угод щодо дослідницьких проєктів, зокрема з Глобального договору ООН, заморозити будь-які нові контракти з російською атомною корпорацією на послуги зі збагачення або переробки урану.

Єрмак також наполягає на необхідності заморожування будь-яких нових контрактів "Росатому" на будівництво атомних електростанцій, встановлення контролю над його інвестиціями в західних країнах із міркувань національної безпеки, а також поставити мету зменшити залежність від "Росатому" ядерних операторів.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Теги: #росатом #єрмак

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