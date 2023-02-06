Перший канадський Leopard для України вже прибув до Польщі

Перший танк Leopard 2 із виділених Канадою для допомоги Україні вже доставлено в Польщу, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми невдовзі навчатимемо Збройні сили України використовувати цю техніку", - написала Ананд у твіттері.

Вона наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну.

Як повідомлялося, літак Військово-повітряних сил Канади з танком Leopard 2 на борту вилетів із Галіфакса в суботу, 4 лютого.