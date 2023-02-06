Події

12:35 06.02.2023

Перший канадський Leopard для України вже прибув до Польщі

1 хв читати
Перший канадський Leopard для України вже прибув до Польщі

Перший танк Leopard 2 із виділених Канадою для допомоги Україні вже доставлено в Польщу, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми невдовзі навчатимемо Збройні сили України використовувати цю техніку", - написала Ананд у твіттері.

Вона наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну.

Як повідомлялося, літак Військово-повітряних сил Канади з танком Leopard 2 на борту вилетів із Галіфакса в суботу, 4 лютого.

Теги: #канада #leopard_2

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 04.02.2023
Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

07:29 04.02.2023
Близько 150 тис. українців в'їхали до Канади за програмою CUAET

Близько 150 тис. українців в'їхали до Канади за програмою CUAET

23:09 03.02.2023
Канада ввела санкції проти 38 фізосіб та 16 юросіб з Росії

Канада ввела санкції проти 38 фізосіб та 16 юросіб з Росії

16:25 02.02.2023
Товариства Червоного Хреста Канади та України провели моніторинг спільних програм

Товариства Червоного Хреста Канади та України провели моніторинг спільних програм

11:20 01.02.2023
Канадсько-українська фундація закупила та передала 156 генераторів для України

Канадсько-українська фундація закупила та передала 156 генераторів для України

07:53 27.01.2023
Канадський Червоний Хрест додатково направить $25 млн на підтримку урядової програми "Прихисток"

Канадський Червоний Хрест додатково направить $25 млн на підтримку урядової програми "Прихисток"

21:25 26.01.2023
Резніков подякував Канаді за танки Leopard 2

Резніков подякував Канаді за танки Leopard 2

20:13 26.01.2023
Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

13:09 26.01.2023
Німеччина передасть Україні танки Leopard до кінця березня

Німеччина передасть Україні танки Leopard до кінця березня

10:03 26.01.2023
Канада почала розглядати можливість надання Україні чотирьох танків Leopard 2

Канада почала розглядати можливість надання Україні чотирьох танків Leopard 2

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

"Слуга народу" проведе засідання фракції з кандидатами на посади глав МВС та СБУ – джерела

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Україна наполягає на виключенні "Росатому" зі всіх міжурядових угод – Єрмак

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, температура залишиться незмінною

Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити російські нафтопродукти в каністрах

СБУ повідомила про підозру керівнику "Російських залізниць", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА