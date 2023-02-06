Події

09:29 06.02.2023

У лікарні залишається одна з постраждалих унаслідок недільних ворожих ударів по Харкову

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У лікарні залишається одна з постраждалих унаслідок недільних ворожих ударів по Харкову

Станом на ранок понеділка, 6 лютого, із п'ятьох постраждалих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по центру Харкова в неділю 5 лютого, у лікарні залишається одна жінка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження та лікуються амбулаторно", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що за минулу добу обстрілів окупантів зазнали розташовані поблизу лінії зіткнення населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. В результаті було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, об'єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі.

Як повідомлялося, вранці 5 лютого окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Харкова, імовірно С-300. Одна з ракет влучила у житловий будинок, виникла пожежа. Також повідомлялося про влучення в головний корпус Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Теги: #харків

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