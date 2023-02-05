Події

19:39 05.02.2023

В Україну прибули вантажівки-позашляховики в межах допомоги через Європейський Фонд миру

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В Україну прибули вантажівки-позашляховики в межах допомоги через Європейський Фонд миру

У межах допомоги через Європейський Фонд миру в Україну прибули вантажівки-позашляховики, повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель.

"Черговий приклад підтримки Збройних Сил України для захисту своєї країни, суверенітету та населення. Сьогодні в межах допомоги через Європейський Фонд Миру в Україну прибули вантажівки-позашляховики. Загалом: 13 нових вантажівок для транспортування військових; 94 вантажівки; 50 машин швидкої", - уточнив Боррель, слова якого наводяться на офіційній сторінці Генерального штабу ЗС України на фейсбук-сторінці у неділю.

"І це не кінець. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", - вкотре запевнив Боррель.

 

 

 

Теги: #транспорт #європа #допомога

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