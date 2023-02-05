Події

19:19 05.02.2023

Платформа UNITED24 за 9 місяців залучила $278,89 млн

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Платформа UNITED24 за 9 місяців залучила $278,89 млн

На підтримку України через фандрейзингову платформу UNITED24 за 9 місяців її функціонування зібрано вже 278,89 млн дол., повідомив президент України.

"Фандрейзинговій платформі UNITED24 - 9 місяців. На підтримку України було зібрано вже 278,89 млн доларів", - повідомляє Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

Найменший внесок 1 долар, найбільший – понад 3 млн доларів, повідомляється у телеграм-каналі президента.

Як уточнює президент, близько 150 генераторів, придбаних у межах #LightUpUkraine, вже надійшло до медичних закладів. У січні на енергетичних об'єктах було встановлено 6 систем протидії ворожим безпілотникам "Ловці шахедів".

"Також UNITED24 презентувала напрям "ВідбудоваУкраїни", - зазначає Зеленський. - Це генерація коштів на відновлення України, зокрема житла на території, яка постраждала від російських ударів та окупації", - сказав президент.

"Зібрано понад 500 млн грн. Закрито збір на відновлення 6 будинків, перший проєкт 18 багатоквартирних будинків у Київській області", - уточнюється в повідомленні та наводяться дані про великі пожертвування на різні проєкти, наприклад, від українського чемпіона з боксу Олександра Усика (8 млн грн), Balenciaga – 514 тис євро, Розетка та VISA – 3 млн грн, UBER – 3 млн доларів, АВТ "Баварія" – 8,369 млн грн, Раndora – 500 тис. грн, Інтертоп – 500 тис. грн та інші.

"Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну!", - підсумував український президент.

 

 

 

Теги: #підсумки #united24

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