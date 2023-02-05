Події

19:00 05.02.2023

У Токмаку Запорізької області окупанти виселяють українських громадян зі своїх квартир – Генштаб

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У Токмаку Запорізької області окупанти виселяють українських громадян зі своїх квартир – Генштаб

Російські війська на тимчасово окупованій території продовжують політику утисків українського населення: у Токмаку (Запорізька обл.) окупанти виселяють українських громадян зі своїх квартир, у Кринках (Херсонська обл.) вилучають водні транспортні засоби.

"Так, у місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих “правоохоронних органів", - повідомляє Генеральний штаб ЗС України на своїй офіційній сторінці. в неділю.

За даними Генштабу, власникам наказують залишити своє житло та "виселитися на вулицю".

Крім того, повідомляє Генштаб, російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою вилучення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою".

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #запорізька_область

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