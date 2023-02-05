Події

17:27 05.02.2023

Резніков: літаки будуть, питання - які

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Резніков: літаки будуть, питання - які

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що Україна отримає від партнерів бойові літаки, і наголосив, що це питання обговорюється.

"Сьогодні ми з вами в плані отримання зброї, що було розписано, я це називаю wish list to Santa, отримали все, залишилися тільки літаки. Можу дати вам оптимізм - літаки теж будуть, питання просто - які", - сказав Резніков на пресконференції в неділю.

Міністр наголосив, що партнери чують українську сторону і обізнані, що Україні потрібна авіаційна платформа.

Він зазначив, що літаки - складова протиповітряної оборони.

Резніков знову зазначив, що бренд і назва літаків не принципові для України, і це питання буде вирішуватися на експертному рівні з партнерами.

"Я переконаний, що літаки є, і ця місія - забезпечити нас сучасною платформою літаків, вважайте, є", - запевнив міністр.

Теги: #міноборони #літаки #резніков

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