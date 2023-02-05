Пожежу на місці ранкових ракетних ударів у центрі Харкова загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи

Унаслідок ранкових ударів, завданих російськими окупаційними військами по центральній частині Харкова в неділю вранці, виникла пожежа, яку оперативно погасили рятувальники.

"Виникло кілька осередків Gorenje на загальній площі близько 50 кв.м. О 10:00 пожежу було оперативно ліквідовано. За попередніми даними на місці події постраждали 4 особи. На місці події під час ліквідації пожежі працювало 60 осіб особового складу ДСНС та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки", повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Унаслідок ударів були частково зруйновані конструкції 4-го і 5-го поверхів п'ятиповерхової будівлі одного з корпусів вищого навчального закладу і частково пошкоджені чотириповерхові житлові будинки. Наразі підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи у частково зруйнованій ракетою будівлі вишу. На місці працюють 20 людей особового складу ДСНС та 5 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, у житлових будинках, які постраждали внаслідок ранкового обстрілу, вже відновлено подачу тепла, тривають роботи з відновлення електропостачання.