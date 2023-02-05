Події

13:40 05.02.2023

Російські окупанти вилучають українські книги на тимчасово окупованих територіях та спалюють їх у котельнях - Центр національного спротиву

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Російські окупанти спалюють в котельнях вилучені на тимчасово окупованих територіях України книги, повідомляє Центр національного спротиву в неділю.

"Книги вилучаються з фондів загальних і шкільних бібліотек. У Ровеньках (Луганська область) відзначені випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях", - йдеться в повідомленні.

У центрі зазначають, що практику спалювання книг росіяни ймовірно запозичили у нацистської Німеччини.

"При цьому росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", і до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги", - підсумували в ЦНС.

Теги: #книги #окупація #цнс

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