В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледиця

Найближчої доби в Україні очікується помірно холодна погода, місцями сніг, ожеледиця та поривчастий вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 6 лютого, в Україні місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Карпатах сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

У Києві в понеділок місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 6 лютого найвища температура вдень (7,6°) була в 1990 році, найнижча вночі (-30,4°) в 1929 році.

У вівторок, 7 лютого, в Україні без опадів, лише в західних областях і в Криму невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 5-10° морозу.

У Києві у вівторок без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.