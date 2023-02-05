Події

09:18 05.02.2023

Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

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Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

Російські загарбники протягом минулої доби 60 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, застосовуючи для цього артилерію, РСЗВ, міномети, танки, БМП та ПТРК, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонщини. Стріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що Херсон окупанти атакували 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки в місті.

"За минулу добу в Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще 1 житель області отримав поранення", - підсумували в ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #херсонська_область

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