Події

08:03 05.02.2023

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

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ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 9 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції українських підрозділів і населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

Протягом доби противник здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню, зокрема й по цивільній інфраструктурі Херсона. До того ж високою залишається загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах на всій території України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Бояро-Лежачі - Сумської та Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве,  Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На бахмутському напрямку від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під артилерійські обстріли вже вкотре потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку обстріляні Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка.

На запорізькому та Херсонському напрямках впливу всього спектру ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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