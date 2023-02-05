Близько 600 мобілізованих росіян повернули в РФ із Луганської області через їхню відмову брати участь у бойових діях

Близько 600 мобілізованих росіян повернули до РФ із Луганської області через їхню відмову брати участь у бойових діях, повідомляє Генеральний штаб України.

"Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію російської федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії", - йдеться в повідомленні.

Водночас у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області всі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками.

"Тому, російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі", - зазначили у Генштабі.

Також відомо, що до одного з таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у Світлодарську Донецької області прибув медичний персонал із Якутії.