Події

22:06 04.02.2023

У США призупинили роботу трьох аеропортів через ситуацію навколо аеростата КНР

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У США призупинили роботу трьох аеропортів через ситуацію навколо аеростата КНР

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у суботу розпорядилося тимчасово закрити три міжнародні аеропорти з міркувань безпеки на тлі ситуації з китайським аеростатом у небі над країною.

"FAA призупинило прильоти в Міжнародний аеропорт Вілмінгтон, Міжнародний аеропорт Мертл-Біч", - наводить CNN витримки із заяви управління.

Зі свого боку, CBS News з посиланням на FAA повідомляє, що також припинено й вильоти з цих аеропортів. Перший аеропорт знаходиться в Північній Кароліні, решта - у Південній Кароліні.

Наголошується, що FAA також обмежило рух у повітряному просторі біля міста Мертл-Біч з 12:45 до 14:45 за місцевим часом.

Раніше в суботу американський президент Джо Байден заявив, що адміністрація США розбереться із ситуацією навколо китайського аеростата, поміченого у повітряному просторі країни.

"Ми маємо намір із ним розібратися", - заявив Байден, відповідаючи на запитання кореспондента CNN про те, чи США зіб'ють цю повітряну кулю.

Телеканал зазначає, що Байден проводив консультації із військовими, радники застерегли голову Білого дому від ідеї збити аеростат над територією країни, оскільки тоді його уламки можуть впасти на людей чи житлові будинки.

Раніше CNN із посиланням на високопоставленого американського чиновника повідомив, що у Вашингтоні розглядають варіант збити аеростат, коли той залишить повітряний простір США і вийде на Атлантику. Після цього планується підняти його уламки із води.

Чиновник зазначив, що може знадобитися закриття значної частини повітряного простору для захисту цивільних осіб на період, коли США намагатимуться збити аеростат. При цьому він не виключив, що апарат керується за допомогою китайських супутників-шпигунів.

У суботу аеростат помітили поблизу міста Шарлотт у Північній Кароліні.

Раніше телеканал CNN повідомив із посиланням на дані Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), що виявлений над США китайський аеростат у суботу має залишити повітряний простір країни поблизу штату Південна Кароліна. Згідно з траєкторією, змодельованою NOAA, після польоту над штатами Кентуккі і Теннессі повітряна куля попрямує до південно-східного узбережжя США. Два представники американського міністерства оборони повідомили CNN, що аеростат досягне південно-східного узбережжя в районі Північної Кароліни і піде у напрямку Атлантичного океану.

Аеростат за кілька днів пролетів через усю територію Сполучених Штатів із північного заходу на південний схід. Він виконує політ на висоті приблизно 18,3 тис. м, значно вищий за коридор для рейсів цивільних літаків.

2 лютого аеростат виявили над штатом Монтана на північному заході США, де розташовані шахтні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III. Пентагон ухвалив рішення не збивати аеростат, оскільки падіння його уламків може становити загрозу населенню та призвести до руйнувань на землі.

За повідомленням CNN, підвіска під повітряною кулею досягає завдовжки понад 27 метрів. Американська влада вважає, що вона може нести системи управління та розвідки.

МЗС КНР напередодні заявило, що помічений над США аеростат є цивільним повітряним судном, яке використовується в наукових цілях, головним чином метеорологічних, яке збилося з курсу і потрапило до американського повітряного простору. У Китаї вибачилися за "ненавмисний вхід судна до повітряного простору США".

Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав запланований на 5-6 лютого візит до КНР після інциденту з аеростатом.

 

 

Теги: #сша #обмеження #аеропорти #аеростат

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