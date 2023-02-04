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20:25 04.02.2023

Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

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Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком подякував йому за навчання українських танкістів танкам Challenger.

"Говорив сьогодні з Ріші Сунаком, паном Премʼєр-міністром Великої Британії. Дуже важлива розмова. Дуже вагомі речі ми з ним готуємо. Подякував пану Премʼєр-міністру, усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз у Британії наші хлопці вже почали навчатися на танках Challenger. Це хороша машина. І буде серйозна річ на полі бою", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Разом із нашими партнерами щодня робимо все, щоб наші воїни мали достатню силу для захисту від держави-терориста", - наголосив він.

За словами Зеленського, "окремо торкнулися питання загрози міжнародному олімпійському руху, яка виникла через слабкість міжнародної спортивної бюрократії. Через тих, хто намагається фактично дозволити Росії пропагандистське використання спорту".

"Я радий, що у світі чують нашу позицію про те, що олімпійські принципи мають бути однозначно захищені від держави-терориста", - сказав президент.

Теги: #україна #великобританія #танкісти #зеленський

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