Стан здоров'я звільнених українських військовополонених незадовільний, вони перебувають у лікарні

Стан здоров'я 116 українських військовослужбовців, звільнених із російського полону в суботу, оцінюється як незадовільний, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Дмитро Усов на засіданні представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Зараз усі вони перебувають у лікарні та отримують першу допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у свою чергу наголосив на важливості надання необхідної підтримки та допомоги звільненим українським військовополоненим.

"Як неодноразово наголошував Президент, дуже важливо, щоб люди отримали першу медичну допомогу, щоб були проведені всі необхідні обстеження, за потреби – поставлені діагнози. Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу. Безумовно, треба забезпечити зустріч воїнів із рідними. І потім, у разі необхідності, вирішувати питання виїзду на лікування за кордон. Щоб кожен наш захисник відчував, що він воював за державу, він віддавав своє здоров’я, ризикував життям, і держава йому вдячна, вона опікується ним і веде по життю. Бо він є тією людиною, завдяки якій існує Україна", – наголосив Єрмак.

Він також висловив жаль з приводу бездіяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не забезпечує дотримання прав людини, зокрема українців, які перебувають у полоні.

"Тому настав час для створення нової організації зі штаб-квартирою в Києві, яка справді опікувалася б людьми, котрі перебувають у полоні", - наголосив голова Офісу президента.

Єрмак також відзначив великий особистий внесок у процес підготовки обмінів полоненими Дениса Монастирського, який загинув у результаті краху вертольота у Броварах.

"Це дуже велика втрата для всіх нас", – сказав він.

Як повідомлялося, у суботу з російського полону було звільнено 116 українських військовослужбовців, серед яких є захисники м. Маріуполь Донецької області.