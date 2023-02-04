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20:00 04.02.2023

Газотурбінна станція 25 МВт та енергокораблі дозволять покращити енергопостачання в Одесі у середньостроковій перспективі

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Газотурбінна станція 25 МВт та енергокораблі дозволять покращити енергопостачання в Одесі у середньостроковій перспективі

Питання підключення газотурбінної станції 25 МВт, а також залучення енергокораблів в енергозабезпеченні Одеси та області, що постраждала внаслідок аварій у магістральній мережі 3-4 лютого, відпрацьовується, але це вимагає принаймні кількох тижнів, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Очікується, що газотурбінна електростанція, яку постачають наші західні партнери, буде в Україні найближчим часом. Але треба розуміти, що підключення до мережі, пусконалагоджувальні роботи вимагають часу. Це не один-два дні. Говоритимемо, ймовірно, про тижні для того, щоб підключити це обладнання до мережі", – сказав він на брифінгу у медіа-центрі Одеси у суботу ввечері.

При цьому голова "Укренерго" зазначив, що потужність станції 25 МВт - "це серйозна потужність, яка стане підмогою в майбутньому".

Щодо кораблів з мобільними електростанціями, то, за словами Кудрицького, наразі визначаються точки їх підключення, зокрема й за кордоном, щоб мережами країн-сусідів України протранспортувати електроенергію, що згенерувала на цих суднах.

"Відповідна схема розглядається. Але це також не один-два дні. Це рішення на середньострокову перспективу, які дадуть змогу збільшити надійність енергопостачання у регіоні", – пояснив голова "Укренерго".

Він наголосив, що головне для полегшення ситуації найближчими днями – це якнайшвидше відновлення пошкодженої внаслідок повітряних атак ворога підстанцій.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив терміново передати знеструмленій внаслідок масштабної аварії в магістральній мережі Одесі газотурбінну станцію 25 МВт із США та всі потужні генератори, які є в Міненерго, для електрозабезпечення.

Крім того, прем'єр поставив завдання МЗС звернутися до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді суден-електростанцій.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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