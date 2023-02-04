Події

19:55 04.02.2023

Російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках

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Російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках

Російські окупаційні війська проводять перегрупування сил на окремих напрямках, основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Протягом доби окупанти здійснили 9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено", - зазначається в повідомленні.

Одночасно, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця,  Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва - Луганської.

На бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

На авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

На новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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