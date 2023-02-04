В Одесу можна поставити лише 40-50% необхідної е/е, більша частина якої йде на критичну інфраструктуру

Існуючі схеми електропостачання Одеси та Одеського району дозволяють забезпечити її потреби лише на 40-50%, більша частина з яких йде на критичну інфраструктуру, тому відпрацьовуються різні варіанти збільшення постачання, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогоднішні схеми електропостачання дозволяють заживити місто та Одеський район приблизно на 40-50%, але якщо ми відкинемо критичну інфраструктуру, то залишається дуже мало для звичайних споживачів. Тому зараз головна мета – створити, як мінімум, ще один канал подачі електрики до міста, щоб вийти на графіки бодай 2/5, 2/6, щоб подавати світло кілька разів на день кожному споживачеві", – сказав він на брифінгу у медіа-центрі Одеси в суботу ввечері.

Для цього, за його словами, розробляється чіткий план дій.

Кудрицький пояснив, що наразі робота енергетиків спрямована на прискорення відновлення всіх постраждалих від обстрілу енергооб'єктів. Окрім того, розробляється резервна схема енергопостачання Одеси та Одеського району.

"Ми фокусуємося на одному об'єкті, щоб мати можливість подати додаткову потужність до Одеси та Одеського району. Також вивчаємо можливість включення в роботу всіх доступних ліній електропередачі як магістральних, так і розподільчих, щоб максимально сконцентрувати весь активний мережевий ресурс та віддати в Одесу. Дивимося, яким чином можна перепідключити споживачів на півночі та південному заході Одеської області, які не постраждали від сьогоднішньої події, щоб знову-таки отримати можливість дати електрику в Одесу", – описав Кудрицький алгоритм дій.

Він зазначив, що зараз неоднорідна здатність мережі з енергопостачання в Одесі, прилеглих районів та області в цілому.

"У деяких районах немає мережевих обмежень, а саме в Одесі та Одеському районі є проблеми через вихід з ладу обладнання. Саме цю ситуацію ми усуватимемо, щоб мережа могла пропускати достатньо е/е для всіх мешканців Одеси та області", - пояснив. глава НЕК.

При цьому він зазначив, що аварія, яка сталася на підстанції "Укренерго", є прямим наслідком ворожих атак, що спричинило суттєві пошкодження обладнання.

"Усі три підстанції, від яких заживлено Одесу та область, були піддані кільком ворожим атакам і отримали серйозні пошкодження. Ми втратили дуже багато обладнання, зокрема й автотрансформаторного. Устаткування, що вийшло з ладу зараз, ремонтувалося кілька разів, ми його відновлювали, але його фізичний ресурс вичерпався", – зазначив Кудрицький.

Глава НЕК на цьому ж брифінгу повідомив, що критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання. Пізніше він уточнив, що також заживлено абонентів, підключених до критичної інфраструктури. За його словами, розглядається питання її переведення на автономні джерела, щоб якнайбільше ресурсу дати звичайним споживачам.