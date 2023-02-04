У Чернівецькій області завершили реконструкцію прикордонного пункту пропуску "Дяківці"

Реконструкція міжнародного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією завершена на 100%, повідомив голова Чернівецької обласної Військової адміністрації Руслан Запарнюк.

"Наразі в "Дяківцях" завершені будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв'язку. Також відремонтовано понад 7 км під'їзної колії. Завершуються роботи з облаштування території. Відкриють КПП "Дяківці" після завершення інфраструктурних робіт румунською стороною", - написав Запарнюк у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, запланована пропускна спроможність пункту пропуску на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, серед яких 10 автобусів, 1550 громадян, зокрема 500 пішоходів. Загальна вартість робіт - 181,5 млн грн.

Голова обладміністрації також повідомив, що реконструкція пункту пропуску почалася в 2015 році в рамках проєкту "Розвиток інфраструктури кордону між Україною і Румунією в рамках програми "Україна-Румунія-Молдова (2007-2013)". Потім роботи призупинили і відновили вже в 2021 році.