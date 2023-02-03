Події

21:32 03.02.2023

В Ізюмі п’ятеро підлітків госпіталізовані внаслідок вибуху міни-пелюстка

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В Ізюмі п’ятеро підлітків госпіталізовані внаслідок вибуху міни-пелюстка

У п'ятницю ввечері в Ізюмі (Харківська обл.) 7 підлітків (3 хлопців і 4 дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка", через необережне поводження вона здетонувала, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Один із підлітків підняв міну з землі і кинув поряд із іншими. Міна здетонувала. В результаті вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їх стан задовільний. Але 5 з них все ж таки були госпіталізовані до Ізюмської лікарні. Загрози їхнього життя немає", - написав. Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він укотре нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях регіону.

"При виявленні підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати в руки. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку фахівців ДСНС або поліції", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #вибух #міна #харківська_область

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