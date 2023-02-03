Події

20:14 03.02.2023

На ПС "Укренерго" в Одесі сталася масштабна аварія, знеструмлено кілька районів

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На ПС "Укренерго" в Одесі сталася масштабна аварія, знеструмлено кілька районів

У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малиновський райони Одеси та частину Одеського району.

"Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти", - йдеться в повідомленні "ДТЕК Одеські електромережі" на фейсбук-сторінці.

Там уточнили, що енергетики "Укренерго" усувають аварію, електропостачання буде відновлено після завершення робіт.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації", – зазначили у ДТЕК.

Причина аварії не називається.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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