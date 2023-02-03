Росіяни зазнають втрат у живій силі і продовжують вербувальну кампанію серед ув'язнених - Генштаб

Російські окупаційні війська внаслідок наступальних дій зазнають значних втрат у живій силі, що змушує їх продовжувати вербувальну кампанію серед ув'язнених, повідомляє Генштаб.

"Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до 1000 найманців", - інформує Генштаб у фейсбуці у п'ятницю.

Крім того, російським військам доводиться облаштовувати медичні заклади для лікування поранених поблизу лінії зіткнення. "Так, у Біловодську Луганської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні Генштабу.