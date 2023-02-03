Події

16:53 03.02.2023

Модельєр Пако Рабанн помер у Франції

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 Французько-іспанський модельєр і парфумер Пако Рабанн пішов із життя у віці 88 років, повідомляють європейські ЗМІ.

Він помер у себе вдома у комуні Плудальмезо у регіоні Бретань.

Рабанн народився у 1934 році в Країні Басків, справжнє ім'я Франсіско Рабанеда-і-Куерво, але працював під псевдонімом "Пако Рабанн".

Навчався у Парижі, де вивчав архітектуру. Створювати одяг та аксесуари він почав ще у студентські роки.

Професійну кар'єру у модельній сфері розпочав зі створення прикрас для Givenchy, Dior та Balenciaga. Свій власний будинок моди він заснував у 1966 році, тоді ж представив свою першу колекцію. Він відрізнявся у своїй роботі використанням нетипових матеріалів, зокрема металу та паперу.

У 1969 році створив свої перші парфуми, а в 1973-му - чоловічий аромат. Потім активно розвивався у цій сфері. Його парфуми популярні у багатьох країнах світу.

Теги: #смерть #модельєр

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