Інформація про сексуальну експлуатацію викраденого в Україні хлопчика не відповідає дійсності

Офіс українського генерального прокурора заявляє, що інформація, яка з'явилася у ЗМІ, про нібито сексуальну експлуатацію викраденого в Україні хлопчика, не відповідає дійсності.

"Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). У ньому досліджуються факти вчинення воєнних злочинів щодо дітей", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

У прокуратурі наголошують, що після появи у ЗМІ публікації щодо передачі з метою сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика, привезеного з України, Офіс генпрокурора доручив оперативним підрозділам Національної поліції України перевірити цей факт.

"Співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі інтернет контент і з'ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії, працює моделлю і рекламує одяг. Фото дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати його для створення бажаного контенту", - зазначено в повідомленні.

"Поліцейські встановили, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у РФ з'явилося саме на одному із закритих російських телеграм-каналів. Після цього його поширила низка українських ресурсів, а з першоджерела ця інформація була видалена", - уточнюють в Офісі генпрокурора.