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10:47 03.02.2023

США відправлять Україні бомби великої дальності з GPS-наведенням, але постачання займуть майже дев'ять місяців - ЗМІ

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США відправлять Україні бомби великої дальності з GPS-наведенням, але постачання займуть майже дев'ять місяців - ЗМІ

 Нова ракета наземного базування з бомбовим наконечником, яку буде замовлено у Boeing Co., стане частиною нового пакету американських озброєнь для України, про який у п'ятницю оголосять Білий дім та Пентагон, повідомляє у п'ятницю Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб.

"Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два пристрої: авіабомбу малого діаметра, керовану супутниками GPS, яку нині широко використовують, й армійську ракету, яку вже експлуатують українські війська. Як і деяке інше обладнання, надане США та їх союзниками, її не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: представник галузі сказав, що перші постачання займуть майже дев'ять місяців", - ідеться у повідомленні.

За даними видання, фінансування постачання високоточних ракет здійснюватиметься з $1,75 млрд у межах Ініціативи підтримки безпеки України, про яку, як очікується, буде оголошено у п'ятницю. "За словами однієї з офіційних осіб, яка, як і інші, попросила не називати її імені до оголошення про постачання, спочатку на зброю Boeing буде виділено не більше ніж $200 млн", - повідомляється в статті.

У п'ятницю, як очікується, також буде оголошено про списання частини запасів американського оборонного відомства на користь України на $475 млн. До цього пакету входитимуть додаткові протипіхотні міни Claymore, зимове обмундирування, 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням, обладнання для підтримки ракет Patriot та переносні ракетні установки Mk 153. Цей пакет, за даними видання, може бути наданий набагато швидше.

Щодо нових ракет повідомляється, що передання їх Україні буде першим випадком їх продажу. Вони були випробувані з 2015 року компанією Boeing у співпраці зі шведською Saab тричі та були представлені у 2016 році. Під час випробувань ракета пролетіла понад 130 км і вразила ціль у межах 1м від цілі GPS, що приблизно вдвічі більше, ніж у нинішніх ракет для пускових установок HIMARS. Нові ракети сконструйовані у такий спосіб, щоб після запуску з тієї самої установки HIMARS бомба відокремлювалася від ракети в польоті, випускаючи міні-крила, і далі летіла до заданої цілі GPS, пише видання.

 

Теги: #сша #військова_допомога

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