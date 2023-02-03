В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль колаборанта

У п'ятницю вранці у тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька обл.) вибухнув автомобіль, який належав попередньо колишньому співробітнику правоохоронних органів, який співпрацював із російськими окупантами, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні близько 7-ї ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто. За попередніми даними, воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "руского міра" пішов прислуговувати окупантам", - написав Федоров у телеграм-каналі.

За його словами, ймовірно, спрацював вибуховий пристрій.

"Уточнюємо інформацію, кому з колаборантів більше не вдасться співпрацювати з рашистами", - наголосив він.

Російські ЗМІ підтвердили факт вибуху та загибелі, за попередньою інформацією, співробітника окупаційного органу внутрішніх справ.