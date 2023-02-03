Події

08:52 03.02.2023

У результаті збройної агресії РФ в Україні постраждали 1378 дітей, 459 із них загинули

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У результаті збройної агресії РФ в Україні постраждали 1378 дітей, 459 із них загинули

Понад 1378 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: станом на ранок 3 лютого 2023 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 459, зросла кількість поранених – понад 919, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 442, Харківській – 270, Київській – 123, Херсонській – 86, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.

2 лютого внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон зазнав поранення 5-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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