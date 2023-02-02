Ліміти споживання е/е на п'ятницю областям підвищено майже на 4%, Києву – на 2%
НЕК "Укренерго" на п'ятницю, 3 лютого, порівняно з четвергом підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 4%, нічні ліміти – на 1,1%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).
Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти п'яту, нічні – другу добу поспіль.
У Києві підвищення трохи менше – на 2,17%.
"Поки погода тепла, ми маємо трохи більше світла", – прокоментував ситуацію у своєму фейсбуці голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.
Погодинні графіки згідно з виділеними лімітами, як і раніше, не можна застосувати в Одеській області, енергоінфраструктура якої відновлюється після серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки 26 січня. Водночас, як запевнив в ефірі національного телемарафону у четвер виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, ситуація поступово вже покращується.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 3 лютого лімітами споживання електроенергії:
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зм. до поперед. дня, %
|
Нічний ліміт, МВт
|
Зм. до поперед. дня, %
|
Київ
|
1080
|
+2,17
|
692
|
+1,16
|
Київська область
|
784
|
+3,84
|
636
|
+1,1
|
Дніпропетровська область
|
1328
|
+3,75
|
1262
|
+1,12
|
Одеська область
|
Екстрені відключення через атаки РФ
|
Івано-Франківська область
|
316,2
|
+3,7
|
269,6
|
+1,1
|
Полтаваобленерго
|
502,9
|
+3,7
|
429,2
|
+1,1
Як повідомлялося, вранці четверга НЕК "Укренерго" заявила, що дефіцит в енергосистемі України знизився через зниження споживання електроенергії порівняно з початком тижня, хоча все ще залишається суттєвим.
Вона підтвердила, що всім обленерго було доведено дещо збільшені через скорочення дефіциту ліміти.
Згідно з її даними, в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях, але разом із тим втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням в роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями.