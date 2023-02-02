Події

21:55 02.02.2023

Ліміти споживання е/е на п'ятницю областям підвищено майже на 4%, Києву – на 2%

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Ліміти споживання е/е на п'ятницю областям підвищено майже на 4%, Києву – на 2%

НЕК "Укренерго" на п'ятницю, 3 лютого, порівняно з четвергом підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 4%, нічні ліміти – на 1,1%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти п'яту, нічні – другу добу поспіль.

У Києві підвищення трохи менше – на 2,17%.

"Поки погода тепла, ми маємо трохи більше світла", – прокоментував ситуацію у своєму фейсбуці голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Погодинні графіки згідно з виділеними лімітами, як і раніше, не можна застосувати в Одеській області, енергоінфраструктура якої відновлюється після серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки 26 січня. Водночас, як запевнив в ефірі національного телемарафону у четвер виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, ситуація поступово вже покращується.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 3 лютого лімітами споживання електроенергії:

Область

Денний ліміт, МВт

Зм. до поперед. дня, %

Нічний ліміт, МВт

Зм. до поперед. дня, %

Київ

1080

+2,17

692

+1,16

Київська область

784

+3,84

636

+1,1

Дніпропетровська область

1328

+3,75

1262

+1,12

Одеська область

Екстрені відключення через атаки РФ

Івано-Франківська область

316,2

+3,7

269,6

+1,1

Полтаваобленерго

502,9

+3,7

429,2

+1,1

Як повідомлялося, вранці четверга НЕК "Укренерго" заявила, що дефіцит в енергосистемі України знизився через зниження споживання електроенергії порівняно з початком тижня, хоча все ще залишається суттєвим.

Вона підтвердила, що всім обленерго було доведено дещо збільшені через скорочення дефіциту ліміти.

Згідно з її даними, в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях, але разом із тим втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням в роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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