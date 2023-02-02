Події

21:32 02.02.2023

Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини

1 хв читати
Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини

Російська армія у четвер обстріляла дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садок у Золотій Балці Бериславського району. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку будинок зазнав серйозних руйнувань, зокрема, пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка.

 

 

 

Теги: #дитсадок #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 02.02.2023
Троє людей загинули, 18 травмовано, з них 8 госпіталізовано в результаті ракетного удару по Краматорську

Троє людей загинули, 18 травмовано, з них 8 госпіталізовано в результаті ракетного удару по Краматорську

07:28 02.02.2023
Кількість загиблих у Краматорську збільшилася до 3, постраждали 20 людей – поліція

Кількість загиблих у Краматорську збільшилася до 3, постраждали 20 людей – поліція

07:15 02.02.2023
Двоє людей загинуло, ще семеро поранено в результаті ракетного обстрілу Краматорська

Двоє людей загинуло, ще семеро поранено в результаті ракетного обстрілу Краматорська

07:15 02.02.2023
У Краматорську загинуло двоє людей, одного потерпілого "у безпорадному стані" вдалося реанімувати та направити до Дніпра

У Краматорську загинуло двоє людей, одного потерпілого "у безпорадному стані" вдалося реанімувати та направити до Дніпра

20:51 01.02.2023
У Єліному Чернігівської області четверо загиблих від обстрілу з боку РФ

У Єліному Чернігівської області четверо загиблих від обстрілу з боку РФ

19:21 01.02.2023
У прикордонному с. Єліне під вогнем окупантів загинули 3 мирні жителі

У прикордонному с. Єліне під вогнем окупантів загинули 3 мирні жителі

15:41 01.02.2023
Суди на Херсонщині відстрочили своє відкриття на місяць

Суди на Херсонщині відстрочили своє відкриття на місяць

09:01 01.02.2023
Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя

Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя

08:51 31.01.2023
У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів загинув мирний житель

У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів загинув мирний житель

20:13 30.01.2023
На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна заслуговує на переговори щодо вступу в ЄС цього року - Зеленський

Росія має тактичний ресурс для наступу, але стратегічно її програш вже зрозумілий – Зеленський за підсумками подвійного засідання Ставки

Українська армія за добу завдала чотирьох ударів по місцях зосередження противника

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на окремих напрямках

Наступного року українці зможуть подякувати Господу за порятунок від зла

ОСТАННЄ

Україна заслуговує на переговори щодо вступу в ЄС цього року - Зеленський

Росія має тактичний ресурс для наступу, але стратегічно її програш вже зрозумілий – Зеленський за підсумками подвійного засідання Ставки

Ліміти споживання е/е на п'ятницю областям підвищено майже на 4%, Києву – на 2%

Молдова включила до законодавства покарання за сепаратизм

Білоруському добровольцю, котрий захищав Україну, не відмовляли в оформленні документів на право проживання в країні – ДМС

Американські сенатори попросили Байдена відкласти продаж Туреччині літаків F-16

Двом чиновникам Сумської ОВА та директору компанії-підрядника повідомлено про підозру в заволодінні 1,4 млн грн, виділеними на ліквідацію наслідків обстрілів

"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

Чиновник Міноборони Олександр Лієв нібито має російський паспорт, сам Лієв це спростовує – ЗМІ

Підозрюваних у корупції депутатів Європарламенту позбавили парламентського імунітету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА