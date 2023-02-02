Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини

Російська армія у четвер обстріляла дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садок у Золотій Балці Бериславського району. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку будинок зазнав серйозних руйнувань, зокрема, пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка.