Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини
Російська армія у четвер обстріляла дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садок у Золотій Балці Бериславського району. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Через ворожу атаку будинок зазнав серйозних руйнувань, зокрема, пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка.