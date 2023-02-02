Двом чиновникам Сумської ОВА та директору компанії-підрядника повідомлено про підозру в заволодінні 1,4 млн грн, виділеними на ліквідацію наслідків обстрілів

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури заступника голови Сумської ОВА, в.о. начальнику одного з Департаментів ОВА та директору компанії-підрядника повідомлено про підозру в заволодінні коштами, призначеними на відновлення знищеної окупантами інфраструктури.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, у квітні 2022 року посадовці Сумської обласної військової адміністрації розробили схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.

"Без відкритих тендерних торгів вони уклали договір на проведення будівельних робіт із підконтрольним товариством з обмеженою відповідальністю. Після виконання ремонтних робіт у багатоквартирному житловому будинку в м. Охтирка, який був пошкоджений унаслідок обстрілів окупантів, директор товариства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищують ринкові", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що, згідно з висновками фахівців, розмір матеріальних збитків, заподіяних державі внаслідок злочинних дій підозрюваних, становить 1 млн 410 тис. грн.

"Виконувач обов’язків начальника департаменту Сумської обласної військової адміністрації та директор товариства з обмеженою відповідальністю відповідатимуть ще й за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України)", - додають в Офісі генпрокурора.