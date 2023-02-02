Події

19:16 02.02.2023

У ЦНС повідомляють про викрадення жителів тимчасово окупованих територій російськими загарбниками, закликають повідомляти про такі випадки

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Російські загарбники продовжують викрадати нелояльних до РФ жителів тимчасово окупованих територій України, повідомляє Центр національного спротиву.

"Людей викрадають під різними приводами, а потім утримують у катівнях. Родичам не повідомляють ні причини затримання, ні місцезнаходження. Тільки обіцяють, що відпустять за кілька днів, але в більшості випадків потім не відпускають", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що точна кількість викрадених невідома, оскільки їхні близькі не завжди повідомляють про викрадення, боячись нашкодити.

"Однак наголошуємо, що ви можете зробити це анонімно. Це необхідно, щоб фіксувати злочини окупантів, і для подальшого їх розслідування, а також щоб прискорити звільнення ваших родичів", - наголошують у ЦНС.

"Ви можете звернутися до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі внаслідок агресії РФ 0676508332, 0980873601 (обидва телефони працюють у Viber, WhatsApp), united.center.ssu@gmail.com", - додали в центрі.

Теги: #війна #викрадення #окупанти

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