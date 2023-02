НАЗК внесло Procter&Gamble до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) до списку міжнародних спонсорів війни, повідомляється на його сайті.

"На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та воєнно-промисловий комплекс держави-агресора. Серед відомих нам компаній, крім P&G, також вже є OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, аби захистити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни", – наводить пресслужба слова голови НАЗК Олександра Новікова.

Підставою внесення до списку спонсорів війни стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує податки до російського держбюджету та сприяє мобілізаційним заходам.

У березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити на ньому лише товари для здоров'я та гігієни. А в серпні з'явилася інформація, що вона більше не інвестує в розвиток бізнесу на території РФ. Однак бізнес P&G розвивається в Росії, зокрема на території РФ продовжує працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод із виготовлення лез та станків для гоління Gillette. Компанія дає робочі місця близько 2,5 тис. росіян.

P&G належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та інші.

У березні 2022 року, після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари в РФ, чим майже нівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів. За даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в Росії.

Крім того, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством корпорації, які працюють у РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову працівників до армії та фінансувати їх військове спорядження.