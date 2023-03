НАЗК внесло італійську Buzzi Unicem до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло італійського виробника цементу Buzzi Unicem до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з пресрелізом, таке рішення ухвалено через розширення компанії в РФ після анексії українського Криму та повномасштабного вторгнення в Україну, незважаючи на заяву про відмову від участі в операційній діяльності.

Як зазначає відомство, у Росії Buzzi працює через ТОВ "СЛК Cement", яке володіє двома цементними заводами "Сухоложськцемент" і "Коркіно", терміналом в Омську і транспортною компанією "Цемтранс". За його даними, компанія входять до п'ятірки лідерів цементної промисловості РФ.

У повідомленні зазначено, що в період із 2016 до 2021 року російський підрозділ Buzzi Unicem сплатив податків та інших обов'язкових платежів до бюджету країни-агресора на EUR62 млн. Крім того, компанія співпрацює з міністерством оборони РФ, постачає продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам: "Роснефть" і "Росатом".

У російських соцмережах компанія висловлювала підтримку мобілізованим співробітникам, а також відправляла допомогу російському артилерійському підрозділу, зазначає НАЗК.

Агентство наголошує, що акціонери Buzzi Unicem так і не засудили публічно участь російської дочірньої компанії у війні проти України й не закликали припинити бізнес у РФ.

Раніше НАЗК уже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry і Bonduelle. Пізніше сюди додали французьку корпорацію Auchan Holding і Metro Cash & Carry.

Усі компанії з цього списку вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.

Як повідомлялося, роль НАЗК у санкційній політиці визначено в дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Buzzi Unicem SpA (Італія) об'єднує підприємства з виробництва цементу, бетону, піску, щебеню тощо. Основним видом діяльності групи є випуск цементу, який виробляється на власних підприємствах у Німеччині, США, Люксембурзі, Чехії, Польщі, Росії та Україні. Український підрозділ Buzzi - ПрАТ "Дікергофф Цемент Україна" - має у своєму розпорядженні філії, створені на базі заводів "Волинь-цемент" (Здолбунів Рівненської обл.) і "ЮГцемент" (смт Ольшанське Миколаївської обл.).