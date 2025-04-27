Впродовж доби зафіксовано 174 бойових зіткнення

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши три ракети та 114 авіаударів, скинувши 202 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2494 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб