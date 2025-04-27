Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив в ефірі телеканалу NBC News, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні.

Він зазначив, що Україна та РФ зараз перебувають найближче до укладання угоди за останні три роки.

Також Рубіо заявив, що США не вводять нових санкцій проти РФ, оскільки сподіваються досягнути вирішення дипломатичним шляхом.

"Щойно ви починаєте робити такі речі, ви від них відмовляєтеся - ви прирікаєте себе на ще два роки війни, а ми не хочемо, щоб це сталося... Ніхто, крім нас, не розмовляє з обома сторонами", - сказав Рубіо.