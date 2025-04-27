Інтерфакс-Україна
Події
16:29 27.04.2025

Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті

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Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського щодо ситуації на конкретних напрямках фронту.

"Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті. На багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей", - написав він у Телеграмі в неділю.

Зеленський відзначив українських воїнів за результатами бойових дій.

"За результатами бойових дій на особливу вдячність заслуговують: 3-тя бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку, та 59-та окрема штурмова бригада Сил безпілотних систем. Також варто сьогодні відзначити дії 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 47-ї окремої механізованої бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади", - вказав президент.

Він також наголосив, що світу треба посилити тиск на Росію заради завершення війни.

"Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня", - зауважив Зеленський.

Теги: #сирський #зеленський #доповідь

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