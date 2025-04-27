Інтерфакс-Україна
Події
14:06 27.04.2025

Дев'ять людей загинули внаслідок наїзду на натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері

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Дев'ять людей загинули внаслідок наїзду на натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері
Фото: Associated Press

Дев'ять людей загинули і багато інших отримали поранення після того, як водій чорного позашляховика врізався в натовп на вуличному фестивалі в суботу ввечері, повідомляє Associated Press.

"Щонайменше дев'ять людей загинули, коли чоловік в'їхав у натовп на фестивалі філіппінської спадщини в канадському місті Ванкувер, і невідома кількість людей отримала поранення, повідомила в неділю поліція", - ідеться у повідомленні агентства.

Теги: #наїзд #ванкувер #жертви

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