Дев'ять людей загинули внаслідок наїзду на натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері

Фото: Associated Press

Дев'ять людей загинули і багато інших отримали поранення після того, як водій чорного позашляховика врізався в натовп на вуличному фестивалі в суботу ввечері, повідомляє Associated Press.

"Щонайменше дев'ять людей загинули, коли чоловік в'їхав у натовп на фестивалі філіппінської спадщини в канадському місті Ванкувер, і невідома кількість людей отримала поранення, повідомила в неділю поліція", - ідеться у повідомленні агентства.